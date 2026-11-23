В течение двух дней российские войска атаковали четыре энергетических объекта в Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждено оборудование, на нескольких объектах возникли пожары.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Там рассказали, что в настоящее время без электроснабжения остаются около 353 тысяч домов. Обесточивания охватили значительную часть Днепра, города Самар и близлежащих районов.

«Энергетики работали всю ночь и сейчас продолжают ремонты. В первую очередь возвращаем свет объектам критической инфраструктуры. Из-за повреждений магистральных сетей пока не можем вернуть свет всем», – указано в сообщении.

В Днепре, Днепровском, Самаровском, Каменском и Павлоградском районах действуют экстренные отключения электроэнергии – графики там не применяются. В других районах области свет выключают по почасовым графикам.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь враг пытается уничтожать электросети и линии передачи, чтобы отрезать от источников питания сразу несколько регионов, в частности Днепропетровщину и Одесчину.

Также сообщалось, что одна из украинских атомных электростанций в субботу, 21 ноября, сократила мощность после отключения двух линий электропередачи напряжением 330 кВ.

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