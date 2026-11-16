В Днепре возросло количество пострадавших в результате утренней атаки рф

Количество раненых в результате серии утренних ударов по Днепру возросло до 13 гражданских, еще один человек погиб.
Об этом сообщает глава Днепропетровской обладминистрации Александр Ганжа.
По его словам, с самого утра враг очень плотно атакует Днепр и область, в частности, ударными беспилотниками и «Бандеролями».
Ганжа сообщил об еще одном попадании врага по областному центру. По состоянию на 13:00 по меньшей мере 13 человек получили ранения из-за утренней атаки россиян по одной из автодорог в городе.
«К сожалению, есть попадания по гражданским объектам. Также было попадание в проезжую часть, где было скопление автомобилей. В результате этой атаки погибла 22-летняя женщина, ранены 13 человек, еще есть 16 человек, которым на месте оказана помощь», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время 10 человек остаются в больницах, из них двое мужчин 26 и 47 лет – в тяжелом состоянии, оба получили черепно-мозговые травмы.
Кроме того, известно, что среди пострадавших в результате удара по Днепру – 16-летний парень, он будет лечиться амбулаторно.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки на Днепр один человек погиб, еще десять получили ранения.
Также сегодня россияне атаковали два предприятия в Чернигове, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Как известно, враг атаковал предприятия в Одесской области и здание райадминистрации в Запорожье, известно о трех раненых.
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