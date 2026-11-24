Армия российской федерации 24 ноября атаковала территорию фермерского хозяйства в Одесской области, где хранилось почти 1,5 тыс. тонн пшеницы.

Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«В течение дня враг не прекращает атаки на гражданскую инфраструктуру Одесщины. В результате ударов повреждены территория фермерского хозяйства, склады, где хранилось почти 1,5 тыс. тонн пшеницы», – отметил Кипер.

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Кроме зерновых складов, повреждения получили складское и административное здания, а также легковые автомобили.

В настоящее время соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. О пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, утром 24 ноября российские войска ударили БПЛА по железнодорожной станции Коростень на Житомирщине. В результате падения обломков один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также армия российской федерации атаковала гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры Винницы. Есть разрушения и раненые.

Кроме этого, российские оккупанты нанесли новые удары по жилым многоэтажкам и частным домам в Запорожье. По последним данным количество пострадавших в результате российской атаки превысило 40 человек. Среди них – четверо детей.

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