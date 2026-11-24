Парламент 24 ноября поддержал постановление, которое рекомендует Кабинету министров пересмотреть правила работы предприятий во время воздушной тревоги желтого уровня.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады Украины.

За документ, который предусматривает возможность продолжать работу без обязательного обустройства укрытий, если работники предоставили письменное согласие, проголосовали 302 народных депутата.

Что изменится

Рада рекомендует Кабмину разрешить предприятиям без укрытий работать во время желтого уровня тревоги при добровольном письменном согласии каждого работника, который будет продолжать работу. Даже после предоставления согласия работник сможет в любой момент прекратить работу и перейти в укрытие.

1 октября 2026, 18:58 Сколько часов «желтой» и «красной» тревоги пережили Киев и области Украины в сентябре Красная и желтая опасность. Сколько дифференцированных сигналов тревоги прозвучало в Киеве и областях Украины в сентябре – на инфографике «Слово и дело».

В то же время бизнес должен уведомлять работников и посетителей о воздушной тревоге, проводить инструктажи и принимать меры безопасности.

Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что предприниматель будет самостоятельно решать, продолжать ли работу во время «желтой тревоги», а работник – прекращать ли ее и идти в укрытие.

«Все. Государство не должно быть источником стресса для бизнеса. Единственная обязанность бизнеса предупредить о тревоге», – написал в телеграме народный депутат Железняк.

По его словам, после голосования парламента правительство обязано срочно пересмотреть свое соответствующее решение.

Напомним, в начале сентября в Украине ввели два уровня воздушной. Желтый уровень отныне объявляют во время атак дронов, а красный – в случае ракетной опасности, угрозы баллистических ударов или массированной атаки.

Кроме этого, правительство утвердило новые правила работы железной дороги и вокзалов во время воздушных тревог. Отныне порядок движения поездов, посадки и высадки пассажиров будет зависеть от уровня угрозы.

Также Кабинет министров утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы.

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