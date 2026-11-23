В порту Бенгази на востоке Ливии российский военный корабль, вероятно, атаковали украинские морские дроны. В результате удара на военно-морской базе произошел взрыв и вспыхнул пожар, который впоследствии потушили.

Об этом сообщают Associated Press со ссылкой на заявление властей восточной Ливии, а также Al Jazeera со ссылкой на слова местных жителей.

22 ноября 2026, 17:07 В Ливии загорелся российский корвет «Меркурий» после мощного взрыва – СМИ В ливийском порту Бенгази произошел мощный взрыв на борту российского корвета Меркурий. Корабль охватил пожар, он почти наверняка уничтожен.

Двое ливийских чиновников, с которыми общалось AP, сообщили, что по данным предварительного расследования, морские дроны могли запустить с базы, которой, вероятно, руководят украинские силы на западе Ливии. Отмечается, что в судно попали два морских дрона, еще четыре успели перехватить.

Отмечается, что российское судно прибыло на ливийскую военно-морскую базу для дозаправки и пополнения запасов в соответствии с соглашением о сотрудничестве между россией и правительством восточной части страны. Название корабля и характер его груза в официальном заявлении не уточнили.

Европейский чиновник на условиях анонимности подтвердил AP, что на судне, которое идентифицировали как российский корвет, действительно произошел взрыв. Однако причину инцидента еще не установили.

В то же время, как пишет Al Jazeera, корабль, вероятно, перевозил оружие, боеприпасы и беспилотники. Местные жители утверждали, что видели три дрона, которые атаковали судно.

В настоящее время власти Ливии совместно с российскими представителями начали расследование, чтобы установить обстоятельства атаки и причастных лиц.

Данные о поражении судна подтверждают снимки, сделанные спутниковой компанией Vantor. На кадрах, отснятых 22 ноября, видно, что над водой осталась только носовая часть корабля. Также зафиксировали дым над его надстройкой и значительные обломки возле причала.

Кроме того, морской дрон, вероятно, также атаковал коммерческое судно под флагом Мальты возле Бенгази. Ливийские силы заявили об уничтожении еще по меньшей мере 12 беспилотников неподалеку от города.

Однако информация об обеих атаках еще требует уточнения.

Напомним, ранее сообщалось, что российский корвет «Меркурий» фактически уничтожен после сильного взрыва и возгорания в порту Бенгази в Ливии.

Как известно, это не первая атака на российские суда за последнее время. В частности, 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об ударе по грузовому судну в Финском заливе. По его словам, оно шло в Калининград и подверглось атаке двух беспилотников.

Впоследствии глава пограничной службы Финляндии Илья Ильин заявил, что удар по судну нанесла Украина, после чего оно потеряло управляемость и дрейфовало к территориальным водам Финляндии.

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