Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась от приглашения посетить Киев. Она объяснила это решение намерением не совершать зарубежных поездок во время президентской кампании 2027 года.

Об этом Ле Пен заявила в эфире France 2 и France Inter, пишет La Tribune.

14 ноября 2026, 03:59 Марин Ле Пен хочет встретиться с Зеленским: что собирается обсудить Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о готовности встретиться с Зеленским в Брюсселе. Среди тем переговоров – финансирование Украины и военная помощь Франции.

По словам политика, опыт президентской кампании 2017 года, во время которой она совершила ряд зарубежных визитов, убедил ее отказаться от таких поездок в этот раз.

«В 2017 году я много ездила за границу, и это убедило меня, что во время президентской кампании 2027 года этого делать не стоит. Я не буду совершать ни одной такой поездки. Это уже принятое решение», – сказала Ле Пен.

Как известно, во время предыдущей кампании она посетила Москву, где встретилась с президентом россии владимиром путиным. Тогда фотография Ле Пен с российским диктатором в Кремле вызвала значительную критику.

Издание напоминает, что в октябре Марин Ле Пен и Владимир Зеленский обменялись резкими заявлениями из-за позиции французского политика относительно дальнейшей финансовой помощи Украине. Ле Пен заявляла, что в случае победы на выборах не будет продолжать финансирование Украины со стороны Франции.

В ответ Зеленский пригласил ее в Киев, чтобы обсудить этот вопрос лично. В начале ноября в интервью изданию L'Express он высказал мнение, что после визита в Украину Ле Пен могла бы изменить свою позицию.

Позже политик заявила, что готова к встрече, однако предложила провести ее в Брюсселе.

Как известно, 16 ноября Ле Пен встретилась с послом Украины во Франции. Во время разговора она заявила, что в случае избрания президентом государственные финансы Франции не позволят продолжать финансовую помощь Украине в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее Ле Пен уже выступала против присоединения Украины к Евросоюзу, аргументируя это негативными последствиями для самой Франции и, в частности, ее сельского хозяйства. Кроме того, в «Национальном объединении» ранее предупреждали, что в случае победы Ле Пен на выборах президента 2027 года Франция может полностью свернуть помощь Украине.

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