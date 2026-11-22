Российские войска вечером 22 ноября ударили по супермаркету в Вишневом на Киевщине. Вследствие атаки два человека погибли, еще восемь пострадали.

Об этом сообщили в Киевской ОВА и ГСЧС.

Как отмечается, оккупанты нанесли удар по магазину, в котором находились гражданские люди, пришедшие за продуктами. Сначала сообщалось об одном погибшем человеке и трех раненых, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что вследствие атаки российского беспилотника один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Позже в Киевской ОВА сообщили, что количество погибших вследствие удара по Вишневому возросло до двух человек, а пострадавших – до восьми.

Также в супермаркете загорелись стеллажи с продукцией. Спасатели ликвидировали пожар.

В Киевской области 23 ноября объявили Днем траура по погибшим вследствие российской атаки 22 ноября. Речь идет о жертвах ударов в Вишневом и Дымере.

В знак скорби по погибшим во всей Киевской области приспустят Государственные Флаги Украины.

Кроме того, в регионе ограничат проведение развлекательных мероприятий. Местных жителей также призвали воздержаться от громкого прослушивания музыки.

Напомним, российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. Вследствие удара, кроме пятиэтажного дома, пострадал детский сад.

По последним приведенным данным, известно о трех погибших и четырех пострадавших. На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция.

Всего ночью оккупанты атаковали Украину 186 ударными беспилотниками разных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако зафиксировали попадания на 18 локациях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.