Вечером 22 ноября российские военные атаковали Харьков ударным беспилотником. Попадание зафиксировали на территории детского сада в Немышлянском районе города. В результате атаки пострадали пять человек.

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов и Харьковская областная прокуратура.

По состоянию на 23:45 известно о пятерых пострадавших из-за удара возле детского сада в Харькове.

Среди пострадавших – 25-летний мужчина, 66-летняя и 86-летняя женщины. Они получили травмы. Еще двум женщинам в возрасте 31 и 35 лет медики диагностировали острую реакцию на стресс.

В результате попадания повреждено здание дошкольного учреждения, а также выбиты окна в четырех многоквартирных домах.

По данным следствия, для удара российские войска применили беспилотник типа «Герань-3».

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Напомним, вечером 22 ноября войска рф нанесли удар по супермаркету в Вишневом на Киевщине, в результате чего погибли два человека, а еще восемь получили ранения.

Кроме того, в Дымере Киевской области до четырех увеличилось количество жертв российского обстрела 22 ноября. Из-под завалов спасатели деблокировали ребенка, однако о судьбе еще десяти человек пока ничего не известно.

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