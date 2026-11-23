Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Дональд Трамп может одобрить предоставление Украине гарантий безопасности по образцу пятой статьи НАТО. Однако такие обязательства должны соответствовать национальным интересам США.

Об этом он написал в соцсети X.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По словам Кушнера, любые гарантии безопасности должны пройти конституционную процедуру и согласование с Конгрессом, а затем получить одобрение Дональда Трампа. Президент пойдет на это только при условии, что решение будет отвечать национальным интересам США, а более широкие договоренности по безопасности делают крайне маловероятным, что эта гарантия когда-либо будет применена.

Спецпосланник Трампа заявил, что готовность президента США рассмотреть такие гарантии является важным условием для достижения длительного мира. В то же время готовность россии обсуждать их он назвал шагом вперед.

Кушнер подчеркнул, что гарантии должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными. В то же время более широкие договоренности относительно европейской безопасности должны сделать маловероятным применение этих гарантий.

Он добавил, что гарантии для Украины нужно согласовывать вместе с будущей архитектурой европейской безопасности. В ближайшие недели Кушнер и Стив Уиткофф планируют работать над соответствующими договоренностями при участии Украины, европейских партнеров и россии.

Среди ключевых условий будущего мира Кушнер также назвал сохранение суверенитета Украины, укрепление ее экономики и создание механизмов для предотвращения новых конфликтов.

В то же время он заметил, что окончательных договоренностей пока нет.

Напомним, о возможности предоставления Украине гарантий по образцу 5-й статьи НАТО заговорили после нового раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и россией. Тогда спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что американской стороне якобы удалось склонить россию к рассмотрению такого механизма защиты для Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Киев и западные партнеры имеют одинаковое видение, как именно на практике должны функционировать гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО.

Тем временем The Washington Post сообщили, что российский диктатор владимир путин во время непубличных контактов якобы согласился допустить предоставление Украине подобных гарантий от США и стран Европы, однако выдвинул ключевое требование – никаких войск Альянса на украинской территории после завершения войны.

Однако официально в Кремле отвергают возможность предоставления таких гарантий, заявляя, что любые варианты «квазичленства» Украины в НАТО являются неприемлемыми, даже если они оформлены в виде гарантий безопасности.

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