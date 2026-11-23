В Дымере Вышгородского района Киевской области количество погибших в результате российского удара по жилому дому возросло до шести. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками.

Об этом сообщили начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

В течение вечера количество погибших продолжало расти. Сначала спасатели достали из-под завалов тела пятерых человек, а в 23:57 стало известно о шестом погибшем человеке.

Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается. Чрезвычайники продолжают разбирать разрушенные конструкции и проверять завалы.

Напомним, российский беспилотник атаковал пятиэтажный жилой дом в ночь на 22 ноября. В результате удара были разрушены квартиры с первого по пятый этажи, после чего в здании вспыхнул пожар.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в результате российской атаки по Дымеру погибли четверо человек. Также спасателям удалось спасти из-под завалов мальчика, которому оказывали медицинскую помощь. Тогда судьба еще десяти человек оставалась неизвестной.

К ликвидации последствий удара привлекли более 130 человек. Работу спасателей осложняли воздушные тревоги и угроза повторных российских атак.

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