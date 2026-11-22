В горах Марамуреш в Румынии спасатели обнаружили тело гражданина Украины, который, вероятно, заблудился после незаконного пересечения границы. Еще двоих украинцев удалось найти живыми.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на пресс-секретаря Территориального инспектората пограничной полиции в Сигету-Мармацией Алину Петрару.

9 июня 2026, 12:51 Возле украинской границы с Румынией обнаружили тело мужчины Наряд пограничников Мукачевского пограничного отряда обнаружил тело неизвестного мужчины в горной местности в 3,5 километрах от Румынии.

По ее словам, в Оперативный координационный центр обратилась женщина, которая сообщила, что трое украинцев заблудились в горной местности вблизи границы после незаконного перехода из Украины в Румынию. Один из мужчин, по предварительной информации, почти не мог передвигаться.

После получения сообщения началась поисково-спасательная операция. К ней привлекли двух сотрудников пограничной полиции и трех горных спасателей, которые использовали специальную технику.

Поисковые группы нашли двоих украинцев живыми неподалеку от населенного пункта Репедя, вблизи государственной границы. Впоследствии спасатели обнаружили третьего мужчину, однако он уже не подавал признаков жизни.

По словам Петрару, операция проходила в сложных условиях – в труднодоступной горной местности, полностью покрытой снегом. Сейчас обстоятельства гибели украинца выясняют правоохранители уезда Марамуреш.

Напомним, в июне сотрудники Государственной пограничной службы Мукачевского пограничного отряда во время патрулирования вечером обнаружили тело мужчины без признаков жизни в 3,5 километрах от государственной границы с Румынией.

А ранее мы сообщали, что пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин. Они, вероятно, пытались незаконно пересечь границу Украины, но утонули в водоеме.

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