В субботу тысячи людей вышли на марш в центре Лиссабона, чтобы выразить недовольство ростом стоимости жизни, жилищным кризисом и низкими зарплатами. Акция прошла несмотря на сильный дождь.

Об этом пишет Reuters.

Организатором протеста стала крупнейшая профсоюзная федерация Португалии CGTP. Она призвала повысить заработные платы и пенсии, снизить цены на товары и услуги первой необходимости, а также принять меры для сдерживания стоимости жилья.

В CGTP заявили, что к акции присоединились «многие тысячи» людей. С зонтами и в дождевиках они прошли по двум главным проспектам столицы. Полиция не обнародовала собственную оценку количества участников.

«Мы работаем больше, у нас больше расходов, но нет денег на повседневную жизнь», – рассказал 44-летний рабочий завода Мануэль Гомес. Он считает, что политика правоцентристского правительства только усугубила ситуацию.

По словам мужчины, зарплаты остаются низкими, тогда как цены на дизельное топливо, бензин, жилье и другие необходимые вещи постоянно растут. Поэтому, подчеркнул он, ситуацию нужно менять.

По данным Евростата, средняя годовая зарплата в Португалии в 2025 году была на 37 процентов ниже среднего показателя по Европейскому Союзу. В октябре инфляция в стране составляла 3,8 процента. На ее уровень повлияло подорожание продуктов питания и энергоносителей на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Еще одной причиной недовольства остается жилищный кризис. С 2017 года цены на недвижимость в Португалии выросли более чем вдвое, а аренда жилья по новым договорам почти удвоилась. Больше всего это отразилось на молодом поколении.

Протест в Лиссабоне состоялся после нескольких недель волнений, в частности появления палаточных лагерей активистов, выступающих за доступное жилье, в Лиссабоне и Порту. Акция также стала частью более широкой волны демонстраций в Европе, участники которых требуют решить проблему высокой стоимости жизни и доступности жилья.

В частности, 21 ноября в разных городах Франции прошли новые акции протеста. К демонстрациям призвали профсоюзы и участники движения «желтых жилетов». В то же время количество протестующих продолжает сокращаться.

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