Сегодня вечером, 20 ноября, российская оккупационная армия ударила БПЛА по пригороду Харькова, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них – двое детей.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, по предварительной информации, в результате удара БПЛА по пригороду Харькова возникли возгорания на четвертом и пятом этажах многоквартирного жилого дома.

По словам Синегубова, по меньшей мере шесть человек пострадали в пригороде Харькова в результате вражеского «прилета».

«Среди пострадавших 12-летний и 14-летний мальчики. Всем оказывается медицинская помощь», – заявил чиновник.

По данным местных властей, сейчас все экстренные службы работают в усиленном режиме на месте вражеского удара.

Напомним, сегодня, 20 ноября, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, попав вблизи многоквартирного дома. Пострадали по меньшей мере десять мирных жителей.

Как известно, также вечером российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего по меньшей мере 20 человек пострадали, среди них – трое детей.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.

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