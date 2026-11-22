Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал вернуть из Германии до 2,6 млн иностранцев. Среди них, в частности, украинцы, сирийцы и афганцы.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

По предложению Хрупаллы, страну должны покинуть не только иностранцы, которые уже обязаны выехать по закону, и осужденные преступники. Он также считает, что украинцы, сирийцы и афганцы должны вернуться на родину, как только исчезнут основания для предоставления им защиты в Германии.

Политик объяснил свою позицию возможными изменениями в странах происхождения этих людей. В частности, если война в Украине завершится или ситуация с безопасностью в Сирии и Афганистане достаточно улучшится, чтобы необходимость в защите отпала, их должны отправить обратно. По словам Хрупаллы, в целом речь идет о 2,6 млн человек.

Такая позиция противоречит заявлениям другого представителя «АдГ» Максимилиана Кра. Ранее он предостерегал от завышенных ожиданий относительно масштабов депортации и отмечал, что даже высылка 200 тыс. человек стала бы крупнейшей операцией такого типа в послевоенной истории Европы.

Оценку Хрупаллы также раскритиковал эксперт по миграции Даниэль Тим, который преподает в Университете Констанца. По его мнению, лидер «АдГ» создает ложное впечатление, будто миллионы украинцев, сирийцев и афганцев можно быстро и массово депортировать. На самом деле это юридически невозможно – статус защиты необходимо пересматривать индивидуально для каждого человека.

Тим объяснил, что изменение условий предоставления защиты может стать основанием для пересмотра соответствующего статуса, однако не означает его автоматической отмены для всех представителей определенной этнической группы. Поэтому цифра, которую назвал Хрупалла, по мнению эксперта, значительно завышена.

По последним доступным данным, на середину 2026 года в Германии насчитывалось около 259 тыс. человек, подлежащих депортации. Это люди, чьи заявления на получение убежища отклонили, которые больше не имеют права оставаться в стране и должны ее покинуть. В то же время 77 процентов из них получили временное разрешение на пребывание, что приостанавливает возможность их депортации.

Напомним, согласно результатам опроса института YouGov, почти половина граждан Германии (49 процентов) поддерживают сокращение или полное прекращение помощи Украине. В то же время 39 процентов немцев выступают за сохранение нынешнего уровня поддержки или ее увеличение.

Между тем недавно правительство Германии выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь населению. Средства предназначены для поддержки людей, страдающих от атак на энергетическую, водную и транспортную инфраструктуру.

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