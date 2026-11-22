Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий федеральных подрядчиков согласовывать с администрацией ответы на запросы Конгресса. За нарушение новых требований компании могут лишиться государственных контрактов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на указ от 20 ноября.

8 августа 2026, 14:39 В США готовят масштабное расследование против Трампа – Reuters Демократы США готовят масштабную стратегию расследований в отношении Дональда Трампа на случай получения контроля над Палатой представителей.

Согласно документу, федеральные подрядчики и субподрядчики должны незамедлительно уведомлять Белый дом и соответствующие ведомства о запросах Конгресса, связанных с их работой или взаимодействием с исполнительной властью.

Компании обязаны координировать ответы с администрацией и выполнять указания о неразглашении информации, которую Белый дом или соответствующее ведомство считает защищенной привилегией исполнительной власти.

За нарушение этих требований государственные ведомства могут рассмотреть возможность расторжения контрактов или отстранения подрядчиков от участия в будущих федеральных закупках.

В Белом доме объяснили решение необходимостью защиты конфиденциальной информации от чрезмерного вмешательства Конгресса.

Как отмечает AP, указ появился накануне перехода контроля над Конгрессом к демократам в январе 2027 года. Они готовят расследования деятельности администрации Трампа, в частности в отношении государственных контрактов с компаниями, связанными с семьей президента.

Конгрессмен-демократ Роберт Гарсия назвал указ посягательством на конституционные полномочия Конгресса по контролю над исполнительной властью. Его однопартиец Джейми Раскин заявил, что решение является беспрецедентным и незаконным, а подрядчики имеют право и обязанность правдиво отвечать на запросы законодателей.

Напомним, ранее демократы в США начали готовить масштабные расследования деятельности администрации Трампа. Среди возможных направлений проверок – государственные контракты, финансирование проектов президента и деятельность компаний, связанных с его семьей.

Кроме того, по итогам промежуточных выборов в ноябре демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. Новый созыв начнет работу в январе 2027 года.

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