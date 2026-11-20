Сегодня вечером, 20 ноября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего по меньшей мере 20 человек пострадали, среди них есть дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, по состоянию на 21:13 количество раненых достигло 20 человек.

«Среди пострадавших – трое детей. В тяжелом состоянии в больнице 7-летний мальчик. Медики борются за его жизнь», – написал чиновник.

По его словам, в результате атаки в городе повреждены ресторан, гаражи и автомобили. На месте удара работают все службы.

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