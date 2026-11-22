Российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара в пятиэтажном жилом доме разрушены квартиры с первого по пятый этаж. Есть пострадавшие, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

После попадания в доме возник пожар. Сейчас спасатели эвакуируют жителей, проводят аварийно-спасательные и поисковые работы. Информация о возможных людях под завалами уточняется.

Известно о двух пострадавших. Среди них подросток, получивший множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали. Еще одна пострадавшая – 22-летняя девушка. Она получила резаные раны стопы, медики оказали ей помощь на месте.

Взрывная волна также повредила магазин и расположенный рядом с жилым домом детский сад.

На месте атаки работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи. Количество погибших и пострадавших, а также другие последствия удара пока уточняются.

В ночь на 22 ноября в Украине также зафиксировали попадания российских беспилотников в Полтавской области и Харькове.

В Кременчугском районе Полтавской области дрон атаковал территорию частного предприятия. По предварительной информации, люди не пострадали. Еще один беспилотник попал в Киевском районе Харькова. В результате удара возник пожар, информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, 21 ноября российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Овручской громаде Житомирской области. В результате удара пострадал один человек.

В этот же день российские войска атаковали Винницу. В результате удара по объекту инфраструктуры часть города осталась без электроснабжения. Также поврежден детский сад.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.