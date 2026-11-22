В Финляндии проверяют информацию о возможном нарушении воздушного пространства российским вертолетом. По предварительным данным, он мог пересечь границу возле города Ловииса и углубиться на территорию страны на 4,1 км.

Об этом сообщает Министерство обороны Финляндии.

По информации ведомства, возможный инцидент произошел 21 ноября около 12:34. Российский вертолет могли зафиксировать на расстоянии до 4,1 км от государственной границы Финляндии.

Министр обороны страны Антти Хяккянен предположил, что полет мог быть связан со спасательной операцией или сопровождением грузового судна, получившего повреждения в Финском заливе.

«Вооруженные силы и пограничная служба занимаются этой ситуацией в сотрудничестве с другими органами власти», – отметил Хяккянен.

Обстоятельства инцидента устанавливает Пограничная служба Финляндии. Она проводит расследование, чтобы выяснить, действительно ли российский вертолет нарушил воздушное пространство страны.

Напомним, в Финском заливе беспилотник атаковал российское торговое судно. Инцидент произошел утром 21 ноября в международных водах к западу от острова Гогланд в восточной части залива.

Позже командующий пограничной службой Финляндии Илля Ильин сообщил, что судно атаковала Украина, после чего оно потеряло управление и оказалось в территориальных водах Финляндии.

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