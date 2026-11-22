Президентка «Каритас Украины» Татьяна Ставничи встретилась с Папой Римским Львом XIV и передала ему подарки от семьи, которую эвакуировали из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Среди них – пара вязаных носков, изготовленных женщиной во время пребывания в заблокированном доме.

Об этом сообщили на сайте «Каритас Украины».

21 ноября 2026, 15:12 Зеленский назвал населенные пункты, где планируют новые гуманитарные миссии по примеру Олешек Зеленский назвал населенные пункты Херсонской и Запорожской областей, где планируют провести гуманитарные миссии по примеру Олешек. Список уже передали США.

В благотворительной организации рассказали, что семья долгое время не могла выехать из Олешек и находилась на восьмом этаже многоэтажки. Нижние этажи дома были разрушены в результате российского ракетного обстрела.

«Сын искал еду в заброшенных квартирах, а жена ухаживала за мужем, который из-за проблем с суставами не может сидеть. Чтобы отвлечься, женщина вязала носки – за это время накопилось несколько десятков пар», – рассказали в «Каритас».

Когда семья узнала о возможности эвакуации, она обратилась в Офис омбудсмена. Людей спустили с восьмого этажа с помощью пожарной лестницы. Мужчину, который нуждался в медицинской помощи, доставили в Киев на машине скорой помощи.

Сейчас все члены семьи находятся в столичной больнице и проходят реабилитацию.

Во время встречи с Папой Римским Татьяна Ставничи поблагодарила его за внимание к гуманитарной ситуации в Олешках. Она передала понтифику сине-желтый браслет, фотокарточку с изображением спасенного мужчины и пару вязаных носков от эвакуированной семьи.

Также Папа Лев XIV получил фотокарточку с изображением 80-летнего Владимира – еще одного жителя Олешек, которого удалось вывезти во время гуманитарной миссии. С собой мужчина забрал потертый образок князя Владимира, который приобрел еще до начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним, Украина и россия не будут раскрывать точное количество жителей Олешек, эвакуированных из оккупированного города. Это предусмотрено договоренностями между сторонами.

Однако известно, что сейчас в городе все еще остаются около 1300 человек.

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