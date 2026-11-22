В Мексике задержали главаря наркокартеля Фаусто Исидро Месу Флореса по прозвищу «Чапо Исидро», который входил в десятку самых разыскиваемых ФБР беглецов. Во время спецоперации погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе четверо военных.

Об этом сообщают CNN и ABC News.

23 февраля 2026, 00:14 В Мексике вспыхнули беспорядки после ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов В Мексике в ходе спецоперации был ликвидирован наркобарон Эль Менчо. После этого в пяти штатах вспыхнули беспорядки, там блокируют дороги и жгут автомобили.

Операцию провели 20 ноября в городе Гуасаве в штате Синалоа. По словам министра безопасности Мексики Омара Гарсии Харфуча, во время задержания погибли четверо военнослужащих и семь человек, которые пытались помешать силовикам.

По данным Министерства национальной обороны Мексики, военных атаковали с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. В нескольких муниципалитетах также перекрыли дороги.

Вместе с Месой Флоресом задержали его предполагаемого заместителя по прозвищу «Серафин» и финансового оператора картеля. Задержанных доставили в Мехико.

На фоне спецоперации в штате Синалоа вспыхнуло насилие. Боевики поджигали автомобили, блокировали дороги и нападали на силовиков. Местные власти призвали жителей Гуасаве оставаться дома.

Операцию провели в координации с американскими разведывательными службами.

Известно, что США еще в 2017 году объявили вознаграждение до 5 млн долларов за информацию, которая поможет задержать или осудить Месу Флореса. В феврале 2025 года его внесли в десятку самых разыскиваемых ФБР беглецов.

Американские правоохранители обвиняют его в причастности к поставкам крупных партий героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны в США. В Мексике его разыскивали по подозрению в организованной преступной деятельности и наркопреступлениях.

Напомним, в феврале в Мексике вспыхнули масштабные беспорядки после ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира Эль Менчо. Вооруженные группировки блокировали дороги и поджигали автомобили в нескольких штатах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности нанесения наземных ударов по наркокартелям в Мексике в рамках усиления борьбы с наркотрафиком.

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