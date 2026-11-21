В субботу, 21 ноября, в разных городах Франции прошли новые акции протеста против роста стоимости жизни. К демонстрациям призвали профсоюзы и участники движения «желтых жилетов». В то же время число протестующих продолжает сокращаться.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

19 октября 2026, 16:50 Франция протестует: почему социальное недовольство перерастает в политический кризис Массовые протесты во Франции переросли в политический кризис накануне президентских выборов. Почему французы выходят на улицы, как этим воспользуются Ле Пен и её оппоненты и угрожает ли смена власти в Париже европейской поддержке Украины?

Нынешнюю волну выступлений участники назвали «Актом VI». В Париже марш завершился на площади Нации примерно через 40 минут после начала. На этот раз на улицы вышло значительно меньше людей, чем в предыдущие субботы. Часть демонстрантов осталась на площади, где играли духовые оркестры. Правоохранители оцепили территорию и перекрыли все дороги, ведущие к ней. Серьезных столкновений с полицией не зафиксировали.

В Марселе во время акции протестующие повредили стекла на нескольких остановках общественного транспорта. По данным местной полицейской префектуры, демонстрация собрала 4600 участников.

В Лионе власти запретили проведение акций в центральной части города. Несмотря на это, отдельные группы протестующих пытались организовать марши. Однако в целом протест в городе фактически не состоялся – на улицы вышло лишь небольшое количество людей.

Напомним, 7 ноября в демонстрациях по всей стране приняли участие около 250 тысяч человек.

31 октября в Париже, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.