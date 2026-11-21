В субботу, 21 ноября, в разных городах Франции прошли новые акции протеста против роста стоимости жизни. К демонстрациям призвали профсоюзы и участники движения «желтых жилетов». В то же время число протестующих продолжает сокращаться.
Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Нынешнюю волну выступлений участники назвали «Актом VI». В Париже марш завершился на площади Нации примерно через 40 минут после начала. На этот раз на улицы вышло значительно меньше людей, чем в предыдущие субботы. Часть демонстрантов осталась на площади, где играли духовые оркестры. Правоохранители оцепили территорию и перекрыли все дороги, ведущие к ней. Серьезных столкновений с полицией не зафиксировали.
В Марселе во время акции протестующие повредили стекла на нескольких остановках общественного транспорта. По данным местной полицейской префектуры, демонстрация собрала 4600 участников.
В Лионе власти запретили проведение акций в центральной части города. Несмотря на это, отдельные группы протестующих пытались организовать марши. Однако в целом протест в городе фактически не состоялся – на улицы вышло лишь небольшое количество людей.
Напомним, 7 ноября в демонстрациях по всей стране приняли участие около 250 тысяч человек.
31 октября в Париже, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.
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