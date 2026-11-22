Одна из украинских атомных электростанций в субботу, 21 ноября, сократила мощность после отключения двух линий электропередачи напряжением 330 кВ. Причиной стали военные действия, на фоне которых возникли перебои в работе энергосистемы.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

19 ноября 2026, 13:11 Ядерная безопасность украинских АЭС: может ли россия спровоцировать аварию ударами по энергосистеме Ольга Кошарная объяснила, какие риски для украинских АЭС создают российские удары по энергетической инфраструктуре, как станции работают без внешнего питания и преувеличивают ли угрозу ядерной аварии.

По информации агентства, одна из двух линий электропередачи до сих пор остается отключенной. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал стороны к сдержанности, подчеркнув, что ухудшение ситуации в украинской энергосистеме создает риски для ядерной безопасности.

Ранее, во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ, Гросси заявил, что в течение недели на украинских АЭС фиксировали колебания мощности энергоблоков из-за нестабильности электросети. На одной из площадок неоднократно теряли внешнюю линию электропередачи, еще на одной также сообщали об отключении такой линии.

Кроме того, из-за воздушных угроз команды МАГАТЭ на трех украинских АЭС: Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской – 153 раза получали сигналы тревоги и были вынуждены прятаться в укрытиях.

Также вблизи ядерных объектов обнаружили 120 беспилотников: 86 – возле Чернобыльской АЭС, 23 – Южноукраинской, десять – Хмельницкой и один – Ровенской. Дроны также фиксировали возле хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

В МАГАТЭ отмечают, что накануне зимы проблемы украинской энергетики обостряются, а электросеть находится в худшем состоянии с начала полномасштабной войны.

Напомним, после массированного удара россии по Украине 20 ноября атомные электростанции были вынуждены сократить объемы генерации тока. Восстанавливать привычную мощность энергоблоки смогут лишь постепенно, по мере ремонта поврежденных сетей.

Ранее также сообщалось, что регуляторы атомной безопасности из 38 государств предупредили о повышенном риске ядерной аварии в Украине зимой и призвали рф прекратить обстрелы энергетической инфраструктуры.

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