В Литве опровергли причастность к вероятной атаке беспилотников на Калининградскую область россии. В Вильнюсе заявили, что военные не фиксировали дронов в воздушном пространстве страны, а Литва не разрешала использовать его для ударов по российским объектам.

Об этом сообщили в Национальном центре управления кризисами Литвы и Министерстве иностранных дел страны, пишет LRT.

21 ноября 2026, 20:59 В российском Балтийске прогремели взрывы В Калининградской области россии 21 ноября дважды объявляли воздушную тревогу. В портовом Балтийске слышали взрывы и работу российской ПВО.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отверг утверждения, что Литва якобы причастна к атаке беспилотников на Калининградскую область рф.

В соцсети X он назвал их ложными и подчеркнул, что Вильнюс никогда не разрешал использовать литовское воздушное пространство для атак на россию.

Поводом для заявлений стали сообщения российских Telegram-каналов от 21 ноября об объявлении воздушной тревоги в Неманском районе Калининградской области. По их утверждениям, беспилотник якобы прилетел со стороны Литвы.

В Национальном центре управления кризисами подчеркнули, что Воздушные силы Литвы не обнаруживали никаких дронов. В ведомстве предположили, что подобные сообщения могут быть частью информационной кампании, направленной на создание ложного впечатления о причастности Литвы или НАТО к атакам на российские объекты.

Напомним, вечером 21 ноября в Калининградской области рф дважды включали воздушную тревогу. После предупреждений местных властей о неизвестном объекте со стороны Литвы в портовом Балтийске сработала ПВО и прогремели взрывы.

Ранее сообщалось, что украинские дроны поразили российское судно, вследствие чего оно потеряло управление и дрейфует в территориальных водах Финляндии.

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