В российском Краснодаре в ночь на 22 ноября после атаки беспилотников и многочисленных взрывов зафиксировали задымление. Вероятно, возгорание произошло на территории Главного управления Росгвардии Краснодарского края.

Об этом информируют мониторинговый канал Exilenova+ и российское издание Astra.

Местные жители сообщали, что слышали взрывы на фоне дроновой угрозы. Впоследствии в одном из районов города произошел пожар. Сначала были предположения о том, что под атакой мог оказаться НПЗ.

Впрочем, впоследствии местные сообщили, что дым наблюдался в районе военного городка воинской части №3702 Росгвардии рф. Жители Краснодара также сообщали о запахе гари.

OSINT-аналитик Astra по фотографии очевидца и видеозаписи установил вероятное место возгорания – улица Черкасская, 70 в Краснодаре. Ранее по этому адресу располагалась воинская часть №3702, в частности 47-я отдельная бригада оперативного назначения. Сейчас там находится Главное управление Росгвардии Краснодарского края.

Во время атаки в аэропорту Краснодара вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе также звучали сирены, а в мэрии заявили об отражении атаки беспилотников.

Российские власти не комментировали сообщения о возгорании и возможных повреждениях здания.

Напомним, вечером 21 ноября в Калининградской области рф дважды объявляли воздушную тревогу. После сообщений местных властей о подозрительном объекте со стороны Литвы в портовом городе Балтийск прогремели взрывы и работала российская ПВО.

20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили четыре военных объекта оккупантов: склад боеприпасов в Крыму, два пункта управления и автомобильный мост через Северский Донец.

Кроме того, 19 ноября украинские военные нанесли удар по резервуарам нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Татарстане – одному из ключевых узлов нефтепровода «Дружба».

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