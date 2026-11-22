В Дымере Киевской области спасатели достали из-под завалов жилого дома тело третьего погибшего человека в результате российской атаки 22 ноября.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
По его словам, во время проведения поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего человека.
Таким образом, количество погибших в результате российского удара по Дымеру возросло до трех человек.
Напомним, российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара, кроме пятиэтажного дома, пострадал детский сад.
Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших. На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция.
Всего ночью оккупанты атаковали Украину 186 ударными беспилотниками различных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако зафиксировали попадания на 18 локациях.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»