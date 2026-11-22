В Дымере Киевской области спасатели достали из-под завалов жилого дома тело третьего погибшего человека в результате российской атаки 22 ноября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

По его словам, во время проведения поисково-спасательных работ сотрудники ГСЧС деблокировали из-под завалов жилого дома тело еще одного погибшего человека.

Таким образом, количество погибших в результате российского удара по Дымеру возросло до трех человек.

Напомним, российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара, кроме пятиэтажного дома, пострадал детский сад.

Ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших. На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция.

Всего ночью оккупанты атаковали Украину 186 ударными беспилотниками различных типов, в частности 72 реактивными Shahed. Силы противовоздушной обороны обезвредили 161 вражеский дрон, однако зафиксировали попадания на 18 локациях.

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