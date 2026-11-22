В Дымере на Киевщине количество погибших в результате российской атаки 22 ноября возросло до четырех. Спасателям удалось достать из-под завалов ребенка, в то же время судьба еще десяти человек остается неизвестной.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, вечером спасателям удалось спасти из-под завалов жилого дома мальчика. Сейчас ребенку оказывают необходимую помощь.

По состоянию на вечер известно о четырех погибших. Информации о судьбе еще десяти человек до сих пор нет. Поисково-спасательная операция продолжается в течение всего дня.

Работу спасателей осложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных ударов. К ликвидации последствий атаки привлекли более 130 человек.

«Операция в Дымере будет продолжаться, пока не будет установлена вся информация по каждой фамилии», – подчеркнул глава государства.

Напомним, российские войска в ночь на 22 ноября атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара, кроме пятиэтажного дома, пострадал детский сад.

Ранее сообщалось о трех погибших, среди них – 18-летний юноша. На месте атаки продолжается поисково-спасательная операция.

Кроме того, вечером 22 ноября оккупанты ударили по супермаркету в Вишневом на Киевщине. В результате атаки два человека погибли, еще восемь пострадали.

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