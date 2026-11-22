Кипр выслал двух российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб. По данным разведки, они могли быть причастны к сети, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Евросоюза.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Кипра.

8 апреля 2026, 01:38 Российские спецслужбы шпионили через роутеры за гражданами Евросоюза, США и Украины – СБУ СБУ совместно с западными спецслужбами разоблачили масштабный шпионаж россиян за гражданами Евросоюза, США и Украины через хакнутые Wi-Fi роутеры.

По словам собеседников издания, кипрские спецслужбы разоблачили шпионскую сеть, которая пыталась получить доступ к засекреченным данным относительно безопасности страны и ЕС. Кроме того, сеть стремилась получить информацию о технологиях, передача которых в россию запрещена санкциями Евросоюза.

Двух российских дипломатов заставили покинуть Кипр на прошлой неделе. Их подозревают в работе на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.

По информации чиновников, россияне контактировали с гражданами Кипра, которые имели доступ к конфиденциальной информации.

Как известно, россия была одним из главных источников прямых иностранных инвестиций для Кипра. Остров длительное время оставался важным банковским центром для российских инвесторов, в частности торговцев оружием и игорных компаний.

Однако в последние годы из-за санкций ЕС, усиления регуляторного контроля и изменения геополитических приоритетов Кипр начал сокращать экономические связи с россией.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Кипр поддержал усиление европейских санкций против москвы.

По данным Службы внешней разведки Украины, с февраля 2022 года европейские страны выслали более 700 российских сотрудников дипломатических учреждений.

Напомним, недавно в США предъявили обвинение гражданину россии Игорю Д'ю, которого подозревают в шпионаже за сотрудниками американской технологической и оборонной компании, поставляющей вооружение Украине. По данным следствия, мужчина действовал по указаниям российских кураторов, следил за работниками предприятия и собирал их личные данные.

А ранее украинские и западные спецслужбы разоблачили масштабную кибероперацию россии, которая вела разведывательную деятельность, шпионя за гражданами ЕС, США и Украины через «хакнутые» Wi-Fi роутеры.

Также в июле СМИ выяснили, что Кремль в течение 18 месяцев шпионил за ядерными объектами более десяти стран Европы. В рамках масштабной, скоординированной Москвой кампании, с кораблей «теневого флота» рф запускались дроны в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах.

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