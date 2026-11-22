Вечером 22 ноября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Вследствие повреждения оборудования в пяти регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

17 ноября 2026, 11:42 Энергетика Украины во время новых атак: выдержит ли система повторные удары по регионам Эксперт Геннадий Рябцев объяснил, какие регионы наиболее уязвимы к повторным ударам по энергетике, каких резервов не хватает общинам и достаточно ли зимней помощи ЕС.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Как отмечается, очередная российская атака привела к повреждению энергетического оборудования на Днепропетровщине, что негативно повлияло на стабильность электроснабжения в регионе.

В настоящее время аварийные отключения света действуют в пяти областях:

Днепропетровской;

Харьковской;

Полтавской;

Запорожской;

Сумской.

В «Укрэнерго» отметили, что энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только это позволит ситуация с безопасностью.

В то же время на Одесчине продолжаются работы по восстановлению магистральных электросетей, которые подверглись значительным разрушениям вследствие предыдущих российских обстрелов. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы возобновить передачу электроэнергии в Одессу и прилегающие районы.

Напомним, 21 ноября стало известно, что в Одессе и части Одесского района продолжались отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру.

А позже стало известно, все школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно из-за перебоев с электроснабжением, теплом и водой. В детских садах оставят только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.

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