Вечером 22 ноября российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. Вследствие повреждения оборудования в пяти регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Как отмечается, очередная российская атака привела к повреждению энергетического оборудования на Днепропетровщине, что негативно повлияло на стабильность электроснабжения в регионе.
В настоящее время аварийные отключения света действуют в пяти областях:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Запорожской;
- Сумской.
В «Укрэнерго» отметили, что энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только это позволит ситуация с безопасностью.
В то же время на Одесчине продолжаются работы по восстановлению магистральных электросетей, которые подверглись значительным разрушениям вследствие предыдущих российских обстрелов. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы возобновить передачу электроэнергии в Одессу и прилегающие районы.
Напомним, 21 ноября стало известно, что в Одессе и части Одесского района продолжались отключения электроэнергии после массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру.
А позже стало известно, все школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать дистанционно из-за перебоев с электроснабжением, теплом и водой. В детских садах оставят только дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры.
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