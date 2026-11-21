Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов, которых рассматривают на должность посла Украины в США. Среди них – бывший посол Оксана Маркарова, экс-премьер-министр Юлия Свириденко и бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом глава государства сообщил журналистам в ответ на вопрос о назначении нового посла.

28 августа 2026, 15:56 Карьерные дипломаты и чиновники: бэкграунд украинских послов в США Владимир Зеленский до сих пор не выбрал нового посла в США после коррупционного скандала с Ольгой Стефанишиной. Какой опыт имели другие представители Украины в Вашингтоне – на инфографике «Слово и дело».

Зеленский отметил, что ожидает от министра иностранных дел Андрея Сибиги окончательного отчета о дипломатических представителях Украины в разных странах. По его словам, после этого примут решение о кадровых изменениях, в частности относительно посла в США.

«Я жду финального отчета от Андрея Сибиги относительно послов в разных странах, и там будут некоторые изменения. Безусловно, там будет решение относительно посла в Соединенных Штатах, не только в США, но и в других ключевых странах», – сказал президент.

Среди возможных кандидатов Зеленский назвал:

Оксану Маркарову – посла Украины в США в 2021–2025 годах;

Юлию Свириденко – бывшего премьер-министра Украины;

Сергея Кислицу – дипломата и заместителя руководителя Офиса президента;

Дмитрия Кулебу – бывшего министра иностранных дел;

Павла Климкина – бывшего министра иностранных дел;

Андрея Сибигу – действующего главу МИД.

Отдельно президент предположил, что должность может снова занять Оксана Маркарова. 18 ноября Зеленский встречался с ней и отметил, что ее профессиональный уровень соответствует требованиям к этой работе.

«Ее уровень достаточный», – сказал глава государства.

Также Зеленский заявил, что послом может стать военный, который обладает дипломатическими способностями и хорошо владеет английским языком.

Ранее президент сообщал, что предлагал эту должность заместителю руководителя Офиса президента Павлу Палисе. Однако тот отказался от назначения, поскольку хотел вернуться на фронт в свою бригаду.

«Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет», – рассказал Зеленский.

Должность посла Украины в США остается вакантной с августа 2026 года. До этого дипломатическую миссию возглавляла Ольга Стефанишина, которую Зеленский уволил указом 3 августа. После увольнения она заявила, что самостоятельно решила сложить полномочия по личным обстоятельствам.

В конце октября также стало известно, что заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса отказался от должности посла Украины в США, поскольку хочет вернуться на фронт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.