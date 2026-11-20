Администрация президента США Дональда Трампа стремится договориться о завершении войны между Украиной и россией до начала января. В Вашингтоне спешат достичь соглашения до того, как Демократическая партия получит контроль над Конгрессом США.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о переговорах.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По данным FT, в администрации Трампа хотели бы заключить мирное соглашение по Украине до того, как демократы получат власть в Конгрессе в начале января. Собеседники издания утверждают, что американские чиновники уже сообщили европейским и украинским представителям о таких планах американского лидера.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах в США демократы должны получить контроль над обеими палатами Конгресса. Ожидается, что они будут активнее поддерживать Украину и требовать усиления давления на Москву.

В этом месяце спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер возобновили переговоры с Украиной и россией в Абу-Даби, проведя ряд встреч со сторонами конфликта.

По словам одного из европейских чиновников, американская сторона настаивает на быстром результате, хотя для этого Украине, вероятно, придется пойти на значительные уступки.

Другой собеседник издания отметил, что Вашингтон спешит, тогда как российский диктатор владимир путин не заинтересован в быстром заключении соглашения.

В Киеве опасаются, что из-за такой спешки президента Украины Владимира Зеленского могут заставлять согласиться на условия Москвы еще до того, как демократы получат контроль над Конгрессом.

После встречи с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином путин заявил, что Украина и ее европейские партнеры должны согласиться на «компромиссы» и «реалии». Требования Москвы почти не изменились: в Кремле хотят взять под свой контроль Донбасс, заставить Украину отказаться от вступления в НАТО и ограничить численность ВСУ.

Кроме того, Кремль настаивает на изменении системы безопасности в Европе и сокращении присутствия войск и вооружения НАТО на восточном фланге Альянса.

В отличие от США, россия не спешит соглашаться на прекращение войны. По информации источников FT, Москва планирует усилить воздушные удары по Украине, чтобы получить более выгодные позиции перед будущими переговорами.

Кроме этого, по данным медиа, в США рассматривают возможность обсудить завершение войны с европейскими лидерами во время саммита G20 в Майами в декабре. Однако французская сторона заявила, что переговоров с Европой по Украине на этом мероприятии не будет, поскольку Киев не получил приглашения.

FT отмечает, что в США также обсуждают гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО. Джаред Кушнер заявил, что россия якобы готова рассматривать такую модель. В то же время в Москве назвали неприемлемым даже «квазичленство» Украины в Альянсе и заявили, что готовы говорить о гарантиях только при условии отказа Киева от вступления в НАТО.

Напомним, ранее в СМИ уже появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп стремится добиться подписания мирного соглашения между Украиной и россией на декабрьском саммите G20 в Майами. Для этого он может усилить давление на Киев, чтобы заставить украинскую сторону пойти на уступки.

Тем временем спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предупредили российскую и украинскую стороны, что нынешний раунд переговоров может стать последней реальной возможностью достичь мирного соглашения до изменения политической ситуации в Штатах.

В свою очередь российский диктатор владимир путин 19 ноября сделал ряд циничных заяв относительно войны против Украины. В частности, он в очередной раз обвинил Киев в начале боевых действий, заявил, что россия якобы в течение восьми лет пыталась урегулировать конфликт, а также назвал Крымский мост «исключительно мирным объектом».

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