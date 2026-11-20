В Кривом Роге в результате российской атаки погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. Оба умерли в больнице от полученных травм. Также возросло количество раненых.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и областная прокуратура.

По состоянию на 23:00 известно, что 40 человек получили ранения из-за вражеской атаки в центре Кривого Рога. 25 пострадавших в тяжелом состоянии. Среди них: мальчики 4, 11, 16, 17 лет и 9-летняя девочка.

Ранее в прокуратуре сообщали о 23 раненых и двух погибших в результате обстрела Кривого Рога. Количество погибших не изменилось – атака унесла жизни двух человек: 20-летней фельдшера, которая пострадала во время повторного удара, и 7-летнего мальчика. Ребенок находился в реанимации с тяжелыми травмами головы, но врачам не удалось его спасти.

Как известно, российские войска атаковали Кривой Рог около 20:15. По предварительным данным прокуратуры, враг применил баллистические ракеты «Искандер-М». Примерно в 21:13 россияне нанесли повторный удар беспилотником.

Среди пострадавших были двое сотрудников ГСЧС. Также ранения получила 20-летняя фельдшер скорой помощи, которая приехала на место атаки. Ее доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Напомним, вечером 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, а впоследствии во время спасательной операции ударили по городу дронами.

Также этим вечером российский беспилотник атаковал пригород Харькова. В результате удара пострадали как минимум шесть человек, в том числе двое детей.

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