Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и владимир путин хотят завершить войну, но не знают, как это сделать. По его словам, достижению мира также мешает личная неприязнь между украинским и российским лидерами.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает Sky News.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

По словам Трампа, стороны конфликта не понимают, как выйти из войны, хотя и хотят ее прекратить.

«Есть два человека, которые не знают, как ее завершить», – заявил американский президент.

Он добавил, что Зеленский и путин ненавидят друг друга, но оба якобы хотят прекратить боевые действия.

«Они оба застряли в этой войне. И это действительно ужасная война», – сказал Трамп.

Американский лидер также в очередной раз признался, что раньше считал завершение войны одной из самых легких задач. Однако теперь признает, что достичь мира значительно сложнее, чем он ожидал.

«Я думаю, что она завершится. Но есть два человека, которые застряли в болоте», – подытожил Трамп.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что войну россии против Украины возможно завершить за одну встречу президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина, но при условии реального экономического давления на Москву со стороны Вашингтона и Пекина.

В свою очередь Дональд Трамп, по данным Politico, во время разговора с европейскими лидерами подчеркнул, что прекращение войны в Украине поможет не только сохранить жизни людей, но и «сэкономить средства», а также выразил оптимизм относительно готовности путина к договоренностям.

В то же время, по данным медиа, администрация Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и россией до начала января, до того, как демократы возьмут под контроль Конгресс США.

Однако Трамп ранее отмечал, что не будет принимать окончательных решений относительно войны в Украине без консультаций с Владимиром Зеленским.

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