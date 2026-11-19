Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет принимать окончательных решений по войне в Украине без консультаций с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом американский лидер сказал журналисту Ричарду Энгелу.

19 ноября 2026, 16:32 Декларация без Украины: договариваются ли Трамп, Си и путин о новом мировом порядке Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко объяснил, почему в декларации Трампа, Си и путина нет Украины и Европы и свидетельствует ли саммит о новом переделе мира.

«Я не приму никаких окончательных решений по войне в Украине без консультаций с Зеленским», – подчеркнул Трамп.

Напомним, 19 ноября Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор владимир путин встретились в Шэньчжэне. Во время переговоров они также обсуждали войну в Украине. Трамп подчеркнул важность диалога, заявив, что «мир никогда не достигался отказом от переговоров». Он также выразил надежду, что стороны конфликта заинтересованы в его завершении.

Путин 19 ноября сделал ряд циничных заявлений о войне против Украины. В частности, он вновь обвинил Киев в начале боевых действий, заявил, что россия якобы в течение восьми лет пыталась урегулировать конфликт, а также назвал Крымский мост «исключительно мирным объектом».

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