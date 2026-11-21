В разных городах Нидерландов школьники и студенты ушли с занятий, чтобы присоединиться к протестам против воинской повинности и усиления милитаризации страны. Всего акции прошли в 16 населенных пунктах и собрали несколько тысяч молодых людей.

Об этом пишет нидерландское издание NOS.

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Участники акций требуют убрать военную агитацию в школах и университетских кампусах. Также они хотят, чтобы учебные заведения обнародовали информацию о сотрудничестве с Министерством обороны и оружейной промышленностью.

Кроме того, молодежь призывает направлять средства, которые правительство выделяет на оборону, на образование, здравоохранение и социальное обеспечение.

Протестующие собирались на центральных городских площадях держали плакаты с надписями «Я не умру за тебя!» и «Право молодежи на выбор!». Во время выступлений со сцены также обращались к министру обороны Дилан Йешильгёз с призывами не втягивать молодежь в войну.

Участники протеста утверждали, что власти создают в обществе ощущение неизбежной войны, вместо того чтобы сосредотачиваться на будущем.

В Роттердаме на акцию возле местного университета вышли около 100 человек. В Амстердаме студенты Амстердамского университета прошли маршем от кампуса к зданию городского совета, где к ним присоединились несколько сотен школьников и студентов.

Реагируя на протесты, министр обороны Дилан Йешильгёз заявила, что право на протест является частью свободного общества. В то же время она подчеркнула, что эта свобода существует благодаря тысячам молодых людей, которые присоединяются к оборонному сектору, чтобы защищать страну.

Министр образования, в свою очередь, призвала школы и университеты обсуждать со студентами причины увеличения государственных расходов на оборону.

Напомним, акции против усиления милитаризации в этот день также прошли в других странах Европы, в частности в Германии, Испании и Хорватии. В Италии тысячи студентов и представителей профсоюзов вышли на марш в Риме, протестуя против увеличения военных расходов и роста стоимости жизни.

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