В третьем квартале 2026 года жилье в Украине продолжило дорожать. За год стоимость недвижимости выросла на 21,5%, а по сравнению с предыдущим кварталом – еще на 2,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

9 октября 2026, 15:55 Цены на квартиры в Киеве упали на 15%: стоит ли покупать жильё сейчас Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Елена Гайдамаха рассказала, как ситуация с безопасностью влияет на цены квартир в Киеве и когда выгоднее покупать и продавать жильё.

Больше всего за год подорожали квартиры на первичном рынке. В июле-сентябре 2026 года цены на новостройки были на 23,6% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На вторичном рынке рост был несколько меньше – 20,5%. В то же время тенденция к подорожанию сохранялась и в течение самого третьего квартала: по сравнению с апрелем-июнем стоимость жилья в Украине увеличилась на 2,7%.

Таким образом, за год недвижимость заметно прибавила в цене как на первичному, так и на вторичном рынках. При этом новостройки дорожали быстрее квартир, которые уже находятся в эксплуатации.

Напомним, ранее сообщалось, что за последний месяц цены на жилье в Киеве упали на 10–15%, а конкуренция среди продавцов выросла до 10–15 предложений на один объект. Как объясняла президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха для «Слово и дело», из-за вызовов безопасности часть горожан выезжает из столицы, а покупатели выжидают дальнейшего снижения цен. Из-за этого владельцам, которые планируют продажу после переезда за границу, приходится существенно уступать в цене.

В то же время на западе страны наблюдается обратная тенденция. Аренда в этих регионах, на фоне очередных российских обстрелов Киева и других украинских городов, дорожает. В авторской колонке от «Слово и дело» объяснялось, что на самом деле нужно изменить на украинском рынке аренды

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