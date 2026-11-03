На речь Мелании Трамп в Белый дом приедут представители Украины и рф

Жена президента Соединенных Штатов Мелания Трамп 5 ноября выступит с речью в Белом доме о перемирии в Олешках. На встрече будут присутствовать представители Украины и рф.

Об этом сообщается в заявлении для прессы Белого дома.

В Белом доме пояснили, что Мелания Трамп лично соберет вместе представителей двух стран, которые воюют между собой.

29 октября 2026, 17:50 Перемирие в Олешках: чего ждать после 1 ноября Россия под прикрытие перемирия перегруппировывает войска, чтобы начать наступательные действия после 1 ноября.

Такое событие там назвали чрезвычайным для истории Соединенных Штатов Америки.

Встреча с участием представителей двух государств состоится в Белом доме. Сама первая леди выступит с заявлением относительно договоренностей о прекращении огня в четверг, 5 ноября, в 11:00 по восточному времени США.

Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что инициатива стала личной дипломатической инициативой Трамп, которая самостоятельно начала взаимодействие между представителями Украины и рф.

Напомним, накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что Украина и россия не будут раскрывать точное количество жителей Олешек, эвакуированных из оккупированного города, поскольку это не предусмотрено договоренностями между сторонами.

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, при содействии которой организовали эту миссию, заявила, что из Олешек удалось эвакуировать «почти 800 человек».

Также сообщалось, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

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