В США в понедельник, 16 ноября, произошел масштабный технический сбой, который повлиял на работу онлайн-банкинга нескольких крупных банков и платежного сервиса Zelle. Тысячи клиентов сообщили о проблемах с доступом к счетам и задержках денежных переводов.

Об этом сообщает Associated Press.

13 ноября 2026, 04:05 Почти 130 тысяч жалоб: пользователи столкнулись с масштабным сбоем сервисов Microsoft Масштабный сбой Microsoft затронул Outlook, Teams и Copilot. Количество жалоб на почту Outlook в США достигло почти 130 тысяч. Компания объяснила причину проблем.

Причиной перебоев стала техническая неисправность в системе JPMorgan Chase, которая повлияла на проведение транзакций между финансовыми учреждениями. В банке заявили, что сбой не был связан с кибератакой. По словам представителя JPMorgan Chase Джо Евангелисти, проблему вызвала ошибка программного обеспечения в локальной аппаратной системе банка.

«JPMorgan Chase столкнулся с временной проблемой, связанной с программной ошибкой в локальной аппаратной системе. Она не имеет отношения к кибератаке», – пояснил он.

В банке также подчеркнули, что проблема возникла непосредственно в Chase, а другие финансовые учреждения могли столкнуться с задержками только при проведении операций с его участием. В частности, клиенты Bank of America и Citigroup сообщали о трудностях с транзакциями, связанными с Chase. В то же время собственные банковские системы этих учреждений работали без сбоев.

Представитель U.S. Bank также подтвердил, что внутренние системы банка не пострадали, однако клиенты могли столкнуться с задержками при отправке или получении переводов через Zelle.

При этом компания Early Warning Services, которой принадлежит Zelle, заявила, что сама платежная сеть работала в штатном режиме. Задержки платежей были связаны с проблемами в отдельных банках.

В JPMorgan Chase заявили, что работают над устранением неисправности и планировали возобновить работу сервисов до конца понедельника.

Напомним, в четверг, 12 ноября, пользователи в разных странах столкнулись с перебоями в работе сервисов Microsoft. Проблемы возникли с почтой Outlook, платформой Teams и помощником Copilot. Причиной стали технические неполадки с серверами компании.

Кроме того, в Соединенных Штатах временно приостанавливали вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), объяснив его чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

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