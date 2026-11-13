Все аэропорты США получили приказ приостановить вылеты самолетов (дополнено)

В Соединенных Штатах временно приостановили вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), объяснив его чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

Об этом сообщает CNN.

Перед этим авиационное ведомство сообщило о проблемах с радиосвязью в системе управления воздушным движением. В частности, перебои со связью зафиксировали в отдельных районах страны, после чего FAA приостановило вылеты из аэропортов Чикаго.

Ограничения распространили на всю территорию США. По информации FAA, запрет на вылеты будет действовать до дальнейшего уведомления.

Международные рейсы будут рассматривать отдельно – решение по каждому из них будут принимать индивидуально. Причины масштабного сбоя и обстоятельства, приведшие к остановке авиасообщения, сейчас уточняются.

Министр транспорта США Шон Даффи позже уточнил, что общенациональную остановку полетов ввели после проблем со связью, которые повлияли на работу всех центров управления воздушным движением на маршрутах. По его словам, технические специалисты FAA уже расследуют причины сбоя.

Напомним, в сентябре из-за извержения вулкана Анак-Кракатау временно приостановили работу восьми аэропортов Индонезии. Из-за этого задержали или отменили 1558 рейсов, а проблемы с перелетами затронули около 170 тысяч пассажиров.

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