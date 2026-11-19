Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке, которая могла привести к утечке персональных данных сотрудников. Из-за инцидента работа ряда внутренних систем была парализована более чем на десять дней, а руководство Еврокомиссии созвало экстренное совещание.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и внутренние документы Еврокомиссии.

27 октября 2026, 17:51 Хакеры взломали IT-систему итальянского парламента и почту премьера Мелони На IT-системы нижней Палаты итальянского парламента произошла массированная хакерская атака. Были взломаны почтовые ящики многочисленных парламентариев.

По информации издания, кибератака нарушила работу нескольких важных цифровых сервисов. В частности, сотрудники не могли подавать информацию об отработанном времени, оформлять отпуска и пользоваться отдельными кадровыми системами.

Как рассказал один из европейских чиновников на условиях анонимности, Еврокомиссии, вероятно, удалось остановить большую часть атаки, однако ее последствия до сих пор остаются неизвестными.

«Еврокомиссия считает, что ей удалось сдержать большую часть атаки, но полный масштаб возможного ущерба остается неясным», – отметил собеседник издания.

По данным Politico, в начале ноября служба кибербезопасности учреждений ЕС CERT-EU выявила, что международные хакеры использовали ARTEX – общедоступный инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для поиска уязвимостей в информационных системах.

В ответ Еврокомиссия временно отключила несколько приложений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение атаки. В настоящее время доступ к большинству из них уже восстановлен. Представитель Еврокомиссии Томас Ренье подтвердил, что учреждение стало мишенью киберкампании.

«Европейская комиссия приняла необходимые меры в ответ на выявленную киберкампанию. Атака была направлена на отдельные системы, и в соответствии с нашей стандартной практикой мы проинформировали тех, кого это касается», – заявил он.

В то же время следователи продолжают выяснять, получили ли злоумышленники доступ к персональным данным работников. Именно неопределенность относительно возможной утечки информации, по словам источника Politico, объясняет ограниченное информирование сотрудников об инциденте.

Сбои в работе систем продолжались более десяти дней. В частности, пострадали кадровая платформа Sysper, через которую работники получают расчетные листы, оформляют отпуска и ведут учет рабочего времени, а также система MyPMO, используемая для возмещения медицинских расходов.

Обе платформы возобновили работу в начале этой недели, однако 18 ноября Sysper снова временно перестала работать. Кроме того, 17 ноября возникли проблемы с переводческими сервисами Еврокомиссии.

По информации издания, из-за серьезности ситуации руководство Еврокомиссии еще в начале месяца созвало срочное заседание высшего внутреннего органа кризисного управления – Corporate Management Board. В то же время департамент цифровых услуг усилил проверки безопасности.

Кроме того, 18 ноября еврокомиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен проинформировала коллег о мерах реагирования на кибератаку во время заседания Коллегии еврокомиссаров.

Несмотря на масштабные сбои, заработную плату большинству сотрудников выплатили вовремя. Однако некоторые чиновники пожаловались на недостаточную коммуникацию со стороны руководства относительно причин технических проблем.

В настоящее время полный масштаб кибератаки и возможной утечки персональных данных остается неизвестным. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, накануне стало известно, что правительственные сети Болгарии почти пять лет находились под контролем международных хакеров. За это время злоумышленники похитили не менее 130 ГБ данных – объем информации эквивалентен более 62 миллионам страниц документов.

Также как известно, в ночь на 30 октября сооснователь Binance Чанпэн Чжао заявил, что крупнейшая в мире криптобиржа могла подвергнуться хакерской атаке.

Позже стало известно, что хакеры похитили с крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance активы на $6,3 млрд. По данным аналитических компаний, за атакой стоят северокорейские хакеры. Биржа уже заморозила около $3 млрд похищенных средств и заявила, что компенсирует все убытки от взлома.

1 ноября Binance начала поэтапно восстанавливать вывод средств после масштабной хакерской атаки.

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