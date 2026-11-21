России понадобится несколько месяцев, чтобы поднять и отвести поврежденную конструкцию автомобильной части Крымского моста. Сейчас россияне обследуют мост и выясняют, как выполнить эти работы.

Об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил во время встречи с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Уэсом Стритингом.

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«Мы оцениваем время, когда они осуществят подъем и отвод этой конструкции, в несколько месяцев», – сказал Хмара.

По словам министра, сейчас россияне изучают характер повреждений и возможные способы поднять конструкцию и отбуксировать ее от моста. Для этого они уже привлекли водолазов.

«Мы точно понимаем, что они сейчас проводят свое исследование. Они спустили водолазов, разбираются в деталях, каким образом могут поднять и оттянуть поврежденный элемент от моста», – добавил глава Минобороны.

Напомним, спутниковые снимки Керченского моста за 19 ноября показали новые повреждения после недавних ударов Сил обороны Украины. На снимках видно, что на одном из участков обрушился пролет автомобильной части длиной около 225 метров, а его обломки остались в воде.

Издание The New York Times со ссылкой на оценки инженеров писало, что восстановление автомобильного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив может занять около двух лет. Однако этот срок реалистичен только при условии, что ремонт не будет прерываться из-за новых украинских ударов, а опоры сооружения не получили серьезных повреждений.

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