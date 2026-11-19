Ночью 19 ноября Силы обороны Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту ракетами «Нептун», в результате чего на объекте зафиксировано повреждение железнодорожного полотна.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

18 ноября 2026, 15:39 От рекордного трафика до обрушения: сколько авто проезжало по Крымскому мосту Украина нанесла четвертый удар по Крымскому мосту. Как атаки повлияли на трафик (некогда) главного пути россиян на полуостров – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в ночь на 19 ноября над Керченским проливом снова прогремели взрывы.

По данным Генштаба, ракетные войска, а именно береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ «Нептун», нанесли удар ракетами по Крымскому мосту. В результате операции цель была поражена, а движение по мосту сейчас перекрыто. Также железнодорожное полотно повреждено.

«Этот мост – главная сухопутная артерия, по которой армия рф снабжает свои оккупационные группировки на юге топливом, боеприпасами и техникой. Россия строила его как символ оккупации полуострова и годами убеждала, что он «недосягаем» и «неуязвим». У «Нептуна» с такими символами свои счеты. В апреле 2022 года украинская крылатая ракета этого типа поставила жирную точку в истории флагмана Черноморского флота рф крейсера «Москва». Теперь «Нептуны» и другое украинское оружие ставят свои точки на мосту, которым оккупанты держатся за Крым», – говорится в сообщении.

Как отмечают украинские военные, Керченская переправа – лишь одно звено цепи, которой противник питает фронт.

«Шаг за шагом Силы обороны снижают возможности и остальной российской военной логистики», – добавили военные.

Кроме этого, по результатам предыдущих поражений также было подтверждено повреждение дорожного полотна еще трех автомобильных мостов: 15 ноября – через реку Северский Донец в районе Пришиба Луганской области и через реку Миус в районе Таганрога Ростовской области рф, 14 ноября – через Миусский лиман в районе Лакедемоновки Ростовской области.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские военные провели комплексную операцию против Крымского моста. По словам президента Владимира Зеленского, подготовка к масштабной операции Сил обороны длилась несколько недель. В результате удара обрушился пролет автомобильной части переправы, а железнодорожная ветка получила повреждения.

Издание The Times со ссылкой на офицера, якобы участвовавшего в операции, сообщало, что во время атаки не использовали Starlink или Starshield. Вместо этого украинские военные применили собственную спутниковую систему.

Ранее военный обозреватель Денис Попович объяснил, как повреждение Крымского моста повлияет на военную логистику россиян, снабжение оккупированного Крыма и перспективы восстановления переправы.

Также сегодня стало известно, что в Севастополе после ударов по Крымскому мосту ввели лимиты на топливо.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.