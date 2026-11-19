Спутниковые снимки Керченского моста за 19 ноября показали новые повреждения после недавних ударов Сил обороны Украины.

Снимки опубликовала компания Vantor.

19 ноября 2026, 17:49 Обреченный на разрушение: Силы обороны добивают Керченский мост Уничтожение сакрального для путина Керченского моста будет иметь военные и экономические последствия для россии.

На снимках видно, что на одном из участков обрушился пролет автомобильной части длиной примерно 225 метров, а его обломки остались в воде. Ремонтных работ на мосту или возле него не зафиксировали. На них также видно, что судоходство в Керченском проливе не осуществлялось.

С 20 ноября оккупационные власти Крыма планируют запустить бесплатные пассажирские катера через Керченский пролив. Они не будут перевозить автомобили.

Об этом сообщил советник так называемого главы оккупированного Крыма Олега Крючкова в эфире «Крым 24». По его словам, пассажиров автобусами будут доставлять в порт Крым в Керчи, откуда катера переправят их в порт Кавказ на Таманском полуострове. Оттуда людей снова будут перевозить автобусами в Краснодар или Тамань.

Проезд на катерах обещают сделать бесплатным. В то же время перевозить автомобили на этих судах нельзя будет. Также запретят транспортировать бензин в канистрах.

Крючков предупредил, что работа переправы будет зависеть от погодных условий. Из-за штормов движение катеров могут останавливать несколько раз в неделю.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские военные провели комплексную операцию против Крымского моста. По словам президента Владимира Зеленского, подготовка к масштабной операции Сил обороны длилась несколько недель. В результате удара обрушился пролет автомобильной части переправы, а железнодорожная ветка получила повреждения.

Также ночью 19 ноября Силы обороны Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту ракетами «Нептун», в результате чего на объекте зафиксировали повреждения железнодорожного полотна.

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