Спутниковые снимки Керченского моста за 19 ноября показали новые повреждения после недавних ударов Сил обороны Украины.
Снимки опубликовала компания Vantor.
На снимках видно, что на одном из участков обрушился пролет автомобильной части длиной примерно 225 метров, а его обломки остались в воде. Ремонтных работ на мосту или возле него не зафиксировали. На них также видно, что судоходство в Керченском проливе не осуществлялось.
С 20 ноября оккупационные власти Крыма планируют запустить бесплатные пассажирские катера через Керченский пролив. Они не будут перевозить автомобили.
Об этом сообщил советник так называемого главы оккупированного Крыма Олега Крючкова в эфире «Крым 24». По его словам, пассажиров автобусами будут доставлять в порт Крым в Керчи, откуда катера переправят их в порт Кавказ на Таманском полуострове. Оттуда людей снова будут перевозить автобусами в Краснодар или Тамань.
Проезд на катерах обещают сделать бесплатным. В то же время перевозить автомобили на этих судах нельзя будет. Также запретят транспортировать бензин в канистрах.
Крючков предупредил, что работа переправы будет зависеть от погодных условий. Из-за штормов движение катеров могут останавливать несколько раз в неделю.
Напомним, в ночь на 17 ноября украинские военные провели комплексную операцию против Крымского моста. По словам президента Владимира Зеленского, подготовка к масштабной операции Сил обороны длилась несколько недель. В результате удара обрушился пролет автомобильной части переправы, а железнодорожная ветка получила повреждения.
Также ночью 19 ноября Силы обороны Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту ракетами «Нептун», в результате чего на объекте зафиксировали повреждения железнодорожного полотна.
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