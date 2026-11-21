В Финском заливе беспилотник атаковал российское торговое судно, которое получило повреждения. Инцидент произошел утром 21 ноября в международных водах к западу от острова Суурсаари в восточной части залива.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

После атаки финские военные временно ограничили воздушное и морское движение в восточной части Финского залива. В ведомстве объяснили, что это превентивная мера для обеспечения безопасности судоходства и возможности оперативно реагировать на потенциальные угрозы со стороны беспилотников.

«Финские вооруженные силы снова ввели временные авиационные и морские ограничения в восточной части Финского залива. Это предупредительная мера для обеспечения безопасности других участников движения и способности властей реагировать на потенциальную атаку беспилотника», – сообщили в министерстве.

Финляндия также проинформировала своих союзников об инциденте.

Ранее об атаке на грузовое судно в Финском заливе заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, корабль направлялся в Калининград, а нападение на него совершили два беспилотника.

Какое именно судно подверглось атаке, официально не сообщали. В то же время The Insider предполагает, что под удар мог попасть грузовой корабль Sparta II, который ходит под российским флагом и направлялся в Калининград.

Также сообщалось, что 14 ноября возле дельты Дуная, неподалеку от румынского города Сулина, беспилотники атаковали три коммерческих судна. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил инцидент и заявил о необходимости усиливать безопасность в Черном море.

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