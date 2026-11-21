Президент Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору владимиру путину не удалось добиться нового передела мира во время встречи с лидерами США и Китая в Шэньчжэне. По его словам, Пекин не поддержал попытки россии договориться об изменении границ и сфер влияния.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами 21 ноября.

20 ноября 2026, 16:50 В совместной декларации США, Китая и рф планировался еще один раздел об Украине – Стубб Президент Финляндии Стубб после встречи стран, поддерживающих Украину, заявил, что итоговая декларация трехстороннего саммита лидеров США, россии и Китая изначально имела еще один раздел. Однако Вашингтон настоял его убрать.

Президент отметил, что путин рассчитывал на договоренности, подобные Ялтинской конференции 1945 года, во время которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира.

«Прежде всего, «Ялты-2» у путина не получилось», – сказал Зеленский.

По его словам, российский диктатор стремился использовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для продвижения идеи нового передела мира.

«Хотел ли путин действительно «Ялты»? Да. В смысле передела мира, изменения границ. Китай не дал себя втянуть. Соединенные Штаты Америки… я не знаю, что там происходило между ними на двусторонней встрече с россией, но об Украине речь не шла. Публично ничего не было. То есть изменить границы мира не получилось», – заявил президент.

Зеленский также прокомментировал слова путина, который сравнивал саммит в Китае с Ялтинской конференцией и называл ее символом победы над фашизмом.

«Если бы действительно было стремление вновь закрепить победу над фашизмом, то на этом саммите должны были быть Соединенные Штаты Америки, Европа и Украина. Точно без россии», – подчеркнул он.

Президент назвал саммит неудачным для россии и связал реакцию путина на его результаты с очередной массированной атакой на Украину.

«Ночью был массированный обстрел 111 ракетами. Если путин хотел снова напомнить миру, кто он такой, то мы и не забывали, что он террорист и убийца», – сказал Зеленский.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб сообщал, что из итоговой декларации саммита США, Китая и россии исключили отдельный пункт об Украине. По его словам, Вашингтон настоял на этом из-за неудачной формулировки.

Ранее лидеры США, Китая и россии провели переговоры в Шэньчжэне и приняли совместную декларацию. Документ не содержал договоренностей относительно завершения войны в Украине.

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