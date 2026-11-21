В субботу, 21 ноября, жители села Барнем в британском графстве Саффолк проводят символический референдум о выходе из состава Великобритании. Причиной стали планы правительства разместить до 931 просителя убежища на бывшей военной базе вблизи населенного пункта.

Об этом сообщает BBC. Начало голосования также подтвердило ITV News.

6 сентября 2026, 02:33 В Великобритании из-за антимигрантского протеста перекрыли дороги к крупнейшему порту страны В британском Дувре сотни антимигрантских протестующих перекрыли дороги к порту. Движение остановили, образовалась пробка длиной более 6 км.

Британское правительство рассматривает возможность использования бывшей авиабазы RAF Barnham между городами Бери-Сент-Эдмундс и Тетфорд для размещения просителей убежища. Первоначально речь шла о 1256 человек, однако впоследствии их количество сократили до 931.

Такие планы вызвали недовольство местных жителей и привели к ряду антимиграционных демонстраций. В самом Барнеме проживают около 584 человек, поэтому запланированное количество просителей убежища превышает численность населения села.

В ответ местная ассоциация жителей организовала символическое голосование. Его участники решают, поддерживают ли они петицию о предоставлении Барнему особого статуса, подобного статусу британских коронных владений – Джерси, Гернси или острова Мэн.

Организаторы подчеркивают, что таким образом хотят привлечь внимание к отсутствию надлежащих консультаций с местным сообществом относительно правительственных планов.

При этом результаты референдума не будут иметь юридической силы и не изменят статус села. Окончательного решения о размещении просителей убежища на военной базе правительство также пока не приняло.

Голосование продлится до вечера 21 ноября, после чего ожидается объявление результатов.

Напомним, в сентябре участники антимиграционной акции перекрыли дороги к порту Дувр в Великобритании, протестуя против миграционной политики и прибытия просителей убежища.

Ранее в Шотландии начали новую кампанию за проведение референдума о независимости от Великобритании.

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