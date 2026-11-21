В субботу, 21 ноября, жители села Барнем в британском графстве Саффолк проводят символический референдум о выходе из состава Великобритании. Причиной стали планы правительства разместить до 931 просителя убежища на бывшей военной базе вблизи населенного пункта.
Об этом сообщает BBC. Начало голосования также подтвердило ITV News.
Британское правительство рассматривает возможность использования бывшей авиабазы RAF Barnham между городами Бери-Сент-Эдмундс и Тетфорд для размещения просителей убежища. Первоначально речь шла о 1256 человек, однако впоследствии их количество сократили до 931.
Такие планы вызвали недовольство местных жителей и привели к ряду антимиграционных демонстраций. В самом Барнеме проживают около 584 человек, поэтому запланированное количество просителей убежища превышает численность населения села.
В ответ местная ассоциация жителей организовала символическое голосование. Его участники решают, поддерживают ли они петицию о предоставлении Барнему особого статуса, подобного статусу британских коронных владений – Джерси, Гернси или острова Мэн.
Организаторы подчеркивают, что таким образом хотят привлечь внимание к отсутствию надлежащих консультаций с местным сообществом относительно правительственных планов.
При этом результаты референдума не будут иметь юридической силы и не изменят статус села. Окончательного решения о размещении просителей убежища на военной базе правительство также пока не приняло.
Голосование продлится до вечера 21 ноября, после чего ожидается объявление результатов.
Напомним, в сентябре участники антимиграционной акции перекрыли дороги к порту Дувр в Великобритании, протестуя против миграционной политики и прибытия просителей убежища.
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