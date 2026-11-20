Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование по делу о вымогательстве военными и получении почти 4,5 млн грн за обеспечение беспрепятственной приемки средств РЭБ. Также о подозрении сообщили еще одному фигуранту дела.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как известно, в августе НАБУ и САП разоблачили двух военных на вымогательстве почти 4,5 млн грн за приемку РЭБ. По данным следствия, в октябре 2025 года общественная организация заключила договор с частным обществом на закупку устройств РЭБ общей стоимостью более 22,4 млн грн.

Антикоррупционные органы установили, что офицер одной из воинских частей ВСУ, который был связан с процессом приемки оборудования воинской частью, запросил у производителя взятку за беспрепятственную приемку средств РЭБ. При этом размер неправомерной выгоды должен был составить 10% от суммы контракта – 2,24 млн грн.

Однако после отказа фигурант привлек других военнослужащих и начал создавать препятствия в выполнении контракта на поставку средств РЭБ. Также подозреваемый увеличил сумму неправомерной выгоды до 20% от стоимости договора – 4,48 млн грн.

Правоохранители задокументировали получение одним из сообщников офицера 20 тыс. долларов США. После этого военные не прекратили вымогать деньги и продолжили требовать еще 80 тыс. долларов.

Уточняется, что в августе НАБУ и САП сообщили офицеру ВСУ и военнослужащему о подозрении по ч. 4 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины соответственно. Позже САП и НАБУ сообщили о подозрении еще одному лицу, которое получило часть средств за советы и устранение препятствий при совершении преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Напомним, что в сентябре Высший антикоррупционный суд арестовал военного Вячеслава Дыхановского с альтернативой 1,5 млн грн. Защитник просил суд выпустить его клиента из-под стражи и применить меру пресечения в виде залога в размере 266 240 грн.

При этом в прошлом месяце ВАКС оставил под стражей Дыхановского, но уменьшил альтернативу в виде залога в размере с 1,5 млн грн до 998 400 грн.

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