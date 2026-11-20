В Украину по состоянию на сегодня, 20 ноября, удалось вернуть 2833 ребенка из числа незаконно депортированных россией или перемещенных на временно оккупированную территорию.

Об этом сообщил руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при Службе безопасности Украины Андрей Пастернак, цитирует «ua.news».

Работа по возвращению украинских детей, оказавшихся под контролем рф, продолжается.

«Возвращено 2833 по состоянию на утро», – сказал Пастернак.

20 ноября 2025, 13:00 Погибшие, раненые, депортированные: оценка потерь среди детей из-за агрессии рф Сколько украинских детей пострадали, погибли или были депортированы в рф за годы российской агрессии – на инфографике Слово и дело.

В то же время заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца заявила, что на ВОТ врага сейчас находится еще около 1,6 млрд детей.

«Около 1,6 млн детей находятся на временно оккупированной территории Украины и находятся под риском депортации», – отметила она.

Отдельно Беца поблагодарила международных партнеров Украины за возвращение в Украину похищенных рф детей.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Андорры Шавье Эспотом Саморой сообщил, что Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезли из страны представители российской федерации.

Также Зеленский ранее анонсировал, что Украина запускает «механизм отслеживания» для сбора всех данных о похищенных россией украинских детях.

А 12 ноября Европейский парламент принял резолюцию в отношении украинских детей, которых россия принудительно депортировала или которые остаются на временно оккупированных территориях. В документе речь идет о похищении и незаконном перемещении детей, а также об их принудительной русификации и милитаризации.

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