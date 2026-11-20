Высший антикоррупционный суд заочно на 8 лет лишил свободы Романа Пронских, которого Специализированная антикоррупционная прокуратура считает «фунтом» украинского олигарха Сергея Курченко и причастным к делу Реал банка. Его защитник обжаловал приговор.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты ВАКС от 16 ноября, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Высший антикоррупционный суд признал виновным Пронских и назначил ему наказание в виде 8 лет заочного лишения свободы. Также суд поддержал гражданский иск Национального банка и с Пронских должны взыскать 503,8 млн грн нанесенного ущерба. Его защитник подал апелляционную жалобу на этот приговор.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам защитника обвиняемого (Пронских – ред.) и представителя потерпевшего и гражданского истца НБУ на приговор ВАКС от 9 октября 2026 года. Установить участникам судебного производства срок для подачи возражений на апелляционные жалобы – 10 дней со дня получения копии этого определения», – говорится в решении.

По версии следствия, в марте 2010 года бывший президент Украины Виктор Янукович организовал и возглавил преступную организацию с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против государственной собственности. В состав преступной организации, помимо прочих, вошли отдельное структурное подразделение под руководством Сергея Курченко, должностные лица Национального банка Украины, отдельных банковских учреждений, а также другие лица.

Одним из объектов совершения преступлений Януковичем и Курченко определено имущество Национального банка Украины, в частности, средства, предоставленные в качестве стабилизационного кредита Реал банку, владельцем которого был Курченко.

Во исполнение указания Курченко в один из дней апреля 2012 года участники преступной организации вступили в преступный сговор с Романом Пронских. Его склонили за денежное вознаграждение к совершению фиктивного предпринимательства путем приобретения им ООО «АРИСТОКРАТ ТИМ» с целью прикрытия незаконной деятельности преступной организации под руководством Курченко и к соучастию в совершении хищения чужого имущества с использованием этого предприятия, на что тот согласился. В результате дальнейших умышленных действий НБУ причинен материальный ущерб в сумме 787,4 млн грн.

Напомним, ВАКС решил заочно судить Курченко. Ранее суд утвердил соглашение с фунтом олигарха.

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