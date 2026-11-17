Сотрудники НАБУ и САП разоблачили организованную группу, участники которой пытались подкупить правоохранителей на 1,1 млн евро для фиктивного уголовного преследования бывшего подчиненного и розыска 2 млн евро теневых средств.

Четырем фигурантам группы объявлено подозрение, сообщила пресс-служба НАБУ во вторник, 17 ноября.

Также в НАБУ отметили, что среди подозреваемых – работник столичного уголовного розыска.

«НАБУ и САП разоблачили организованную группу на предоставлении неправомерной выгоды и заведомо ложном сообщении о совершении преступления. Ее участников в прошлом году разоблачили на поставке продуктов питания для Министерства обороны Украины по завышенным ценам», – говорится в заявлении антикоррупционного органа.

3 ноября 2026, 18:33 Экс-спикеру Зеленского Юлии Мендель объявили подозрение в государственной измене СБУ и ОГП заочно сообщили о подозрении бывшему пресс-секретарю президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Согласно данным НАБУ, в конце 2025 года бывшая владелица компаний-поставщиков продуктов питания для МОУ решила привлечь к уголовной ответственности и лишить свободы своего бывшего подчиненного, а также завладеть 2 млн евро, которые находились в его распоряжении.

«Поскольку последний был осведомлен о теневых финансовых операциях при поставке продуктов питания для военных, после увольнения бывшая руководительница решила организовать его уголовное преследование в рамках фиктивного дела», – уточнили в НАБУ.

Для реализации своего намерения она якобы привлекла доверенных лиц и работников правоохранительных органов.

Стоимость преследования и розыска теневых средств, как отметили представители Бюро, злоумышленница оценила в 1,1 млн евро. Из них 100 тыс. евро – за вручение подозрения, дальнейшее задержание и привлечение к уголовной ответственности бывшего подчиненного. А еще 1 млн евро должны были предоставить после передачи подозреваемой 2 млн евро теневых средств, которые правоохранители должны были отыскать.

Разоблачение преступления произошло при активном содействии сотрудников внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении адвокату Ольге Яровой, которая ранее возглавляла один из отделов Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным следствия, она подстрекала организатора конвертационного центра к предоставлению неправомерной выгоды прокурору САП, а впоследствии присвоила часть средств.

Также ректору и двум его заместителям в одном из столичных медицинских университетов сообщили о подозрении по делу о переплате более 13,7 млн грн во время капитального ремонта фасада учебного корпуса.

Кроме этого, на прошлой неделе ВАКС заочно взял под стражу директора ООО «Юка Групп ЛТД» Светлану Бойко. НАБУ и САП подозревают ее в причастности к схеме незаконного бронирования военнообязанных от мобилизации.

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