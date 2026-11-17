Во вторник вечером, 17 ноября, российские войска ударили по двум районам Днепра, попав по территории парка и повредив Почетное консульство Австрии. В результате вечерних атак ранены по меньшей мере три человека.

Об этом сообщили руководитель ОВА Александр Ганжа, городской голова Борис Филатов и министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Два человека получили ранения из-за вражеской атаки по Днепру. Вражеский беспилотник попал по территории городского парка», – написал сначала руководитель области.

Впоследствии Филатов уточнил, что в результате вражеских ударов по Днепру ранения получили три человека, среди них 15-летний подросток.

«В городские больницы уже доставили троих раненых. Это 52-летний мужчина, 49-летняя женщина и парень 15-ти лет», – написал мэр города.

По его словам, разрушения зафиксированы в Центральном и Чечеловском районах. В девяти многоэтажках вылетело более 400 окон, повреждены гаражный кооператив, гимназия и около 25 частных домовладений.

Также на повреждение Почетного консульства Австрии в Днепре отреагировал министр иностранных дел Сибига.

«Почетное консульство Австрии в Днепре получило повреждения вследствие террористической атаки россии. К счастью, никто не пострадал», – написал глава МИД Украины в соцсети Х.

Министр назвал удары по дипломатическим и консульским учреждениям грубым нарушением международного права и призвал партнеров усилить санкции против государства-агрессора.

«Россия должна возместить весь нанесенный ею ущерб. Реестр убытков для Украины, в котором уже открыты все 43 категории заявлений, должен стать действенным инструментом обеспечения реального возмещения ущерба, нанесенного российской агрессией. Призываем партнеров присоединиться к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины и Расширенному частичному соглашению по Руководящему комитету Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины, а также способствовать их вступлению в силу», – добавил министр.

Как известно, в ночь на 17 ноября российские войска выпустили по Украине баллистические и крылатые ракеты различных видов, а также 306 ударных беспилотников, из них – 92 реактивных.

Напомним, поздно вечером 16 ноября в Киеве прогремела серия мощных взрывов на фоне запуска баллистических российских ракет. Городской голова Виталий Кличко заявил, что, вероятно, враг атаковал баллистикой два столичных моста – Северный и Южный.

Позже стало відомо, что в результате российской атаки на Киев погибли два человека.

Кроме того, в ночь на 17 ноября российские оккупанты нанесли серию ударов по Запорожью, в частности, попав дроном в автомобиль, в результате чего погиб водитель. Также по меньшей мере три человека были травмированы в результате атаки баллистикой на город Смела Черкасской области.

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